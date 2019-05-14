عمرو جمال ينتظم فى تدريبات الأهلى بعد برنامج تأهيلي...

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جدة - عمرو شويل عمرو جمال، مهاجم الأهلي، بدأ في التدريبات الجماعية للفريق المقامة حالياً على ملعب التتش بالجزيرة حيث شارك في تدريبات الفريق للمرة الأولى بعد اجتيازه المرحلة الأخيرة للتأهيل من الإصابة والتي خضع لها مؤخرًا.
ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي في العاشرة من مساء الخميس المقبل على ملعب بتروسبورت ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.
وكان جمال يعاني من شد في العضلة الأمامية أبعده عن المشاركة في التدريبات الجماعية والمباريات خلال الفترة الماضية.
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