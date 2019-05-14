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محمود وحيد يشارك في مران الأهلي اليوم بعد "نزلة برد"...

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جدة - عمرو شويل شارك محمود وحيد، ظهير أيسر فريق الأهلي في التدريبات الجماعية للفريق والتي تقام مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب التتش بالجزيرة.

 

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وإنتظم اللاعب في التدريبات الجماعية للفريق بعد تعافيه من نزلة برد، ابعدته عن التدريبات الجماعية خلال الأيام القليلة الماضية قبل أن يخضع وحيد خلال الأيام الماضية لتدريبات منفردة في الجيم ثم شارك في مران اليوم بعدما تماثل للشفاء بشكل تام.

 

ويستعد الأهلي لمواجهة إنبي في العاشرة من مساء الخميس المقبل على ملعب بتروسبورت ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

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