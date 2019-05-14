شكرا لقرائتكم بعد احتلاله المركز الثاني في استقبال الأهداف.. قيادة الجونة تجتمع باللاعبين لحل الأزمة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جلسة خاصة جمعت بين حمادة صدقى المدير الفنى لفريق الجونة وحسام غالى مدير الكرة ، مع لاعبى الفريق لشرح كيفية حل الأزمة الدفاعية التى ظهرت خلال المباريات الأخيرة فى بطولة الدورى الممتاز .

وتلقت شباك الجونة 50 هدف هذا الموسم حتى الأن ليحتل المركز الثاني في قامة الفرق الأكثر إستقبالا للأهداف بعد الإتحاد السكندري ( 51 هدفاً) وهو ما جعل صدقي وغالي يجتمعان بلاعبي الفريق خاصة خط الدفاع لأيجاد حل لهذه الأزمة الخطيرة.

ويلاقى فريق الجونة نظيرة الزمالك ضمن مباريات الجولة الـ33 فى بطولة الدورى الممتاز والتى تم تأجليها من قبل لجنة المسابقات لخوض الفريق الأبيض نهائى بطولة الكونفدرالية الأفريقية .

ويحتل فريق الجونة المركز الثانى عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز بعد حصد 36 نقطة .

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