شكرا لقرائتكم جاني سيكازوى حكما لمباراة نهضة بركان ضد الزمالك فى نهائي الكونفيدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل جاني سيكازوى حكما لمباراة نهضة بركان ضد الزمالك فى نهائي الكونفيدرالية كشفت تقارير مغربية عن إسناد إدارة مباراة نهضة بركان ضد الزمالك بذهاب نهائي كأس الاتحاد الإفريقي الى الحكم الزامبى "جاني سيكازوى" على ان يتولى تقنية الفار الجامبى بكارى جاساما. كشفت تقارير مغربية عن إسناد إدارة مباراة نهضة بركان ضد الزمالك بذهاب نهائي كأس الاتحاد الإفريقي الى الحكم الزامبى "جاني سيكازوى" على ان يتولى تقنية الفار الجامبى بكارى جاساما. ويلتقى نهضة بركان والزمالك فى ذهاب نهائي كأس الكونفيدرالية الافريقية يوم الأحد المقبل بملعب بلدية مدينة بركان. وسبق للحكم الزامبي أن قاد مباراة الزمالك والنجم الساحلي التونسي فى فى ذهاب نصف نهائي مسابقة الكونفيدرالية الافريقية والتى انتهت بفوز الأبيض بهدف نظيف للاعب محمود عبد المنعم كهربا.

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