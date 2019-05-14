شكرا لقرائتكم السقا عن إيريك تراورى: "تسلم العين اللى جابته.. مش كتير عليه 3 مليون يورو"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد عبد الظاهر السقا نجم منتخب مصر السابق، أن إيريك تراورى لاعب "إكتشاف"، ويجب الإشادة بمن رشحه للإنضمام لصفوف بيراميدز خاصة وأن اللاعب كان مختفى بعض الشيء أثناء وجوده بالمقاصة، لكنه أثر بالسلب بعد رحيله، وأثر بالإيجاب فى فريق بيراميدز.

قال نجم الفراعنة السابق فى تصريحاته عبر شاشة "ON Sport": "تسلم العين اللى جابت اللاعب ده، ومش كتير عليه 3 مليون يورو، وفى وقت قصير جدًا نجح فى إحراز 10 أهداف رغم إنه لم يشارك فى جميع المباريات مع فريقه، لكن تكوينة فريق بيراميدز تساعده على التألق".

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ويواجه بيراميدز نظيره وادى دجلة، فى العاشرة مساءً، على ستاد الدفاع الجوى، فى إطار الجولة الـ 32 بالدورى الممتاز.