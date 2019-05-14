مروان الشوربجى يتأهل إلى نصف النهائي ببطولة ويمبلدون المفتوحة للإسكواش...

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جدة - عمرو شويل تأهل البطل المصري مروان الشوربجي إلى الدور نصف النهائي ببطولة ويمبلدون المفتوحة للاسكواش والتي تستضيفها بريطانيا حتى السادس عشر من مايو الجاري. وفاز الشوربجي على منافسه الفرنسي باتيستي ماسوتي بثلاثة أشواط مقابل شوطين في مباراة ماراثونية امتدت ل 56 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-13, 11-7, 7-11, 11-4, 11-6 . وتصنف بطولة ويمبلدون بفئة البطولات البرونزية في تصنيف الاتحاد الدولي للاسكواش PSA حيث تقكر القيمة المادية لجوائزها بحوالي 50 ألف دولار .

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