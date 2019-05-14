شكرا لقرائتكم تعرف على رأي الثعلب في "أفشه" قبل لقاء بيراميدز ووادي دجلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حازم إمام نجم الزمالك السابق، أن مستوي مجدي قفشه لاعب بيراميدز متميز جدا ، وأنه يمتلك إمكانيات فنية عالية.

تابع حازم إمام فى تصريحات لقناة ON SPORT " أفشه " لاعب مختلف عن لاعبى الدوري المصري ويجيد أستلام الكرة والتوزيع بمهارة ، ويتوقع له مستقبل أفضل فى الكرة المصرية خلال الفترة المقبلة.

Advertisements

يستضيف بيراميدز فى تمام العاشرة مساء اليوم الثلاثاء نظيره وادى دجلة، خلال المباراة التى تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 32 من عمر مسابقة الدورى العام.

ويدخل نادى بيراميدز اللقاء تحت القيادة الفنية لرامون دياز محتلاً المركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى العام برصيد 65 نقطة وبفارق نقطة واحدة فقط عن الزمالك صاحب المركز الثانى، وذلك بعد أن خاض بيراميدز 32 مباراة فاز فى 18، وتعادل فى 11 وتلقى الهزيمة مرتين.

على الجانب الآخر يدخل وادى دجلة اللقاء تحت قيادة اليونانى تاكيس جونيس محتلاً المركز الـ13 بجدول ترتيب المسابقة برصيد 35 نقطة، بعد أن خاض 31 مباراة فاز فى 9 مباريات وتعادل فى 8 وتلقى الخسارة فى 14 لقاء آخر.