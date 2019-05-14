شكرا لقرائتكم كينو و خربين يقودان بيراميدز أمام وادي دجلة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حسم الأرجنتينى رامون دياز المديرالفنى لبيراميدز، تشكيل فريقه لمواجهة وادى دجلة، فى المباراة المقرر إقامتها فى العاشرة مساء اليوم، الثلاثاء، على ستاد الدفاع الجوى، فى إطار الجولة الـ 32 بالدورى الممتاز.

وضم تشكيل بيراميدز كلاً من..

فى حراسة المرمى: المهدى سليمان

فى الدفاع: عمر جابر - على جبر - عمر الميدانى - رجب بكار

فى الوسط: نبيل دونجا - إيريك تراورى - محمد مجدى قفشة - عبد الله السعيد

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فى الهجوم: كينو - عمر خربين.

ويدخل بيراميدز اللقاء تحت القيادة الفنية لرامون دياز محتلاً المركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى العام برصيد 65 نقطة وبفارق نقطة واحدة فقط عن الزمالك صاحب المركز الثانى، وذلك بعد أن خاض بيراميدز 32 مباراة فاز فى 18، وتعادل فى 11 وتلقى الهزيمة مرتين.

على الجانب الآخر يدخل وادى دجلة اللقاء محتلاً المركز الـ13 بجدول ترتيب المسابقة برصيد 35 نقطة، بعد أن خاض 31 مباراة فاز فى 9 مباريات وتعادل فى 8 وتلقى الخسارة فى 14 لقاء آخر.