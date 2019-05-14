اينو: الدورى المصري شبه الإنجليزي وهذا اللاعب ينافس عبد الله السعيد...

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جدة - عمرو شويل اينو: الدورى المصري شبه الإنجليزي وهذا اللاعب ينافس عبد الله السعيدأكد معتز اينو لاعب النادي الأهلي السابق أن بطل الدورى المصري للموسم الحالي صعب التكهن به وإن كانت أمانيه تذهب للمارد الأحمر لحسم اللقب من منافسه التقليدى نادي الزمالك.
وقال معتز اينو فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "أتمنى تتويج النادي الأهلي ببطولة الدوري المصري للموسم الحالي".
وأوضح نجم الأهلي السابق أن النسخة الحالية هى الأصعب خلال المواسم العشرة الأخيرة للبطولة المحلية الأشهر عربيًا، مشيرًا الى أن الدوري المصري بات قريب الشبه من الدورى الإنجليزي.
وتحدث معتز اينو عن أنه حصل مع النادي الأهلي قبل سابق على لقب الدوري المصري الممتاز قبل نهايته بسبعع جولات لكن الوضع مختلف كليا عن الوقت الحالي.
وكشف اينو عن 3 مدربين كانوا لهم الأثر الأكبر فى مسيرته الكروية الأول والأكثر على الإطلاق مانويل جوزيه مدرب النادي الأهلي التاريخي، وفاروق جعفر وفينجادا مدربا الزمالك خلال الفترة التى تواجد بها داخل جدران القلعة البيضاء.
وأكد ان الدوري المصري مليء باللاعبين الذين يمتلكون قدرات خاصة و على رأسهم عبدالله السعيد الذى يراه الأفضل وصالح جمعة في حال استمراره على نفس المستوى الحالي الذى يقدمه مع النادي الأهلي.
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