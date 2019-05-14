اخبار الرياضه

عبدالعزيز بن تركي الفيصل يلتقي الفرنسي بوغبا

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم عبدالعزيز بن تركي الفيصل يلتقي الفرنسي بوغبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - التقى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بالفرنسي بول بوغبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي وذلك خلال زيارة الأخير للسعودية لأداء العمرة.

ونشر حساب الهيئة العامة للرياضة صور الأمير عبدالعزيز إلى جانب بوغبا يوم الثلاثاء، وذلك خلال زيارة الأخير إلى لأداء العمرة عقب نهاية منافسات يوم الأحد.

وكان بوغبا قد أدى العمرة في رمضان الماضي قبل أن ينضم إلى معسكر منتخب فرنسا، وأسهم بحصوله على كأس العالم 2018 وكان أحد اللاعبين الذين هزوا الشباك في المباراة النهائية أمام كرواتيا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عبدالعزيز بن تركي الفيصل يلتقي الفرنسي بوغبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا