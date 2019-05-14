شكرا لقرائتكم عبدالعزيز بن تركي الفيصل يلتقي الفرنسي بوغبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - التقى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل بالفرنسي بول بوغبا نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي وذلك خلال زيارة الأخير للسعودية لأداء العمرة.

ونشر حساب الهيئة العامة للرياضة صور الأمير عبدالعزيز إلى جانب بوغبا يوم الثلاثاء، وذلك خلال زيارة الأخير إلى السعودية لأداء العمرة عقب نهاية منافسات الدوري الإنجليزي يوم الأحد.

وكان بوغبا قد أدى العمرة في رمضان الماضي قبل أن ينضم إلى معسكر منتخب فرنسا، وأسهم بحصوله على كأس العالم 2018 وكان أحد اللاعبين الذين هزوا الشباك في المباراة النهائية أمام كرواتيا.