شكرا لقرائتكم عرض نادي جنوى الإيطالي للبيع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن إينريكو بريزيوسي مالك نادي جنوى المشارك في دوري الدرجة الأولى الإيطالي "سيري أ" يوم الثلاثاء عن عرض النادي الإيطالي للبيع بشكل رسمي. وكلف بريزيوسي أحد المستشارين الماليين بوضع خطة طرح النادي للبيع. وأوضح أن نادي جنوى للكريكيت وكرة القدم يعلن عن تفويض شركة استشارات مالية بالمضي قدما في عملية بيع النادي. ويهدد شبح الهبوط من الدرجة الأولى جنوى إذ يحتل المركز الرابع من القاع قبل جولتين على نهاية الموسم.

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