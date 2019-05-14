شكرا لقرائتكم مانشستر سيتي ينفي تجاوز لوائح اللعب المالي النظيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، أن الاتهامات بشأن المخالفات المادية ليست صحيحة، وأن النادي يتعاون مع محققي اللعب المالي النظيف التابعين لهيئة التحقيق في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ويتلزم بالإجراءات القانونية الواجبة.

واستنكر بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، في بيان صحافي نشر يوم الثلاثاء، ما نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" حول استبعاد النادي من المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

وقال مانشستر سيتي في بيانه: الاتهامات بشأن المخافات المادية ليست صحيحة، ولدينا الدلائل التي تؤكد على اللعب المالي النظيف، لذلك فإن تقرير نيويورك تايمز يثير قلقا بالغا، والمترتب عليه إما هناك نية تشكيك في مانشستر سيتي وثقته باللجنة، أو أن هناك بعض الأشخاص يريدون الإضرار بالنادي.

وأضاف: حسابات النادي كاملة وقانونية وتم تسجيلها، ولا توجد أي مخالفات مالية، وقدمت جميع الأدلة للجنة، ولا يوجد أي شيء يدين مانشستر سيتي.