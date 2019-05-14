شكرا لقرائتكم خبر عن مصيلحى يرفض توقيع عقوبات مالية على لاعبى الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى، توقيع عقوبات مالية على لاعبى الفريق بعد الخسارة الأخيرة أمام إنبى فى الجولة الماضية بالدورى المصرى والتى وضعت الفريق فى موقف صعب بجدول الدورى، مؤجلاً محاسبة اللاعبين لنهاية الموسم الجارى.

وكان الاتحاد السكندري قد خاض مرانه عصر اليوم، استعدادا لمواجهة طلائع الجيش المقرر اقامتها اليوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الـ 33 من بطولة الدوري .

وطالب حلمي طولان من اللاعبين التركيز خلال التدريبات وعدم التفكير في الخسارة من نادى إنبى فى الأسبوع الماضى، مشددا على الفوز فى المباراة المقبلة أمام طلائع الجيش للابتعاد عن دائرة الهبوط بعد توقف الرصيد عند النقطة الـ 36 بالبطولة.