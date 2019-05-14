دجلة يهاجم بيراميدز بهلال وأحمد حسن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن اليونانى تاكيس جونيس، المدير الفنى لوادى دجلة، تشكيل فريقه لمواجهة بيراميدز فى المباراة المقرر إقامتها فى العاشرة مساء اليوم، الثلاثاء، على ستاد الدفاع الجوى، فى إطار الجولة الـ 32 بالدورى الممتاز.وضم تشكيل دجلة كلاً من..
فى حراسة المرمى: محمد عبد المنصف
فى الدفاع: إسحاقو يعقوبو - خالد رضا - محمود مرعى - محمد عادل جمعة
فى الوسط: أحمد سعيد - بوزاس فاسيلوس - محمد عبد العاطى - إبراهيما نداى
فى الهجوم: محمد هلال - أحمد حسن.
ويدخل بيراميدز اللقاء تحت القيادة الفنية لرامون دياز محتلاً المركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى العام برصيد 65 نقطة وبفارق نقطة واحدة فقط عن الزمالك صاحب المركز الثانى، وذلك بعد أن خاض بيراميدز 32 مباراة فاز فى 18، وتعادل فى 11 وتلقى الهزيمة مرتين.
على الجانب الآخر يدخل وادى دجلة اللقاء محتلاً المركز الـ13 بجدول ترتيب المسابقة برصيد 35 نقطة، بعد أن خاض 31 مباراة فاز فى 9 مباريات وتعادل فى 8 وتلقى الخسارة فى 14 لقاء آخر.
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