حصاد اليوم الرياضى 14 / 5 / 2019

أعلن اتحاد الكرة بشكل رسمى إقامة مباراة الأهلى وإنبى بعد غدا الخميس، فى ملعب بتروسبورت ولن يتم نقلها إلى إستاد برج العرب كما طلب الأهلى.

يتوجه غدًا الأربعاء، أيمن حافظ المنسق العام لفريق الزمالك، برفقة محمد بدر المسئول المالى بالقلعة البيضاء، إلى المغرب، من أجل إنهاء كافة الترتيبات المتعلقة باستقبال بعثة الفارس الأبيض.

أخطر اتحاد الكرة، النادى الأهلى بمخاطبة الجهات الأمنية بطلب القلعة الحمراء، بنقل مباراة ألفريق أمام إنبى غدا فى الدورى من بتروسبورت إلى برج العرب.

أكد عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادى إنبى، أن الاجتماع الأمنى الخاص بمباراة فريقه أمام الأهلى تم عقده منذ قليل فى مديرية أمن القاهرة بحضور هشام العزب ممثلا عن إنبى بجانب ممثل عن النادى الأهلى وممثل عن ملعب بتروسبورت، تمهيدا لخوض مباراة الخميس المقبل بين الفريقان على ملعب بتروسبورت ضمن مؤجلات الأسبوع 30 بالدورى.

عقد محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى اجتماعًا، مساء اليوم، الثلاثاء، مع عمرو أنور، المدير ألفنى لفريق الشباب مواليد 97، لمناقشة التقرير الخاص بألفريق بعد نهاية الموسم، والذى توج بلقب بطولة دورى الجمهورية للشباب. لاسارتى يجتمع بظهير الأهلى قبل مواجهة إنبى.. اعرف التفاصيل عقد مارتن لاسارتى المدير ألفنى للأهلى مؤخراً جلسة مع محمد هانى ظهير أيمن ألفريق أكد له خلال الجلسة أن استبعاده من مباريات ألفريق ألفترة الماضية لا يُقلل من قيمته ولا من إمكانياته ألفنية. يتوجه غدًا الأربعاء، أيمن حافظ المنسق العام لفريق الزمالك، برفقة محمد بدر المسئول المإلى بالقلعة البيضاء، إلى المغرب، من أجل إنهاء كافة الترتيبات المتعلقة باستقبال بعثة ألفارس الأبيض. أخطر اتحاد الكرة، النادى الأهلى بمخاطبة الجهات الأمنية بطلب القلعة الحمراء، بنقل مباراة ألفريق أمام إنبى بعد غد فى الدورى من بتروسبورت إلى برج العرب. Advertisements أكد عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادى إنبى أن الاجتماع الأمنى الخاص بمباراة فريقه أمام الأهلى تم عقده منذ قليل فى مديرية أمن القاهرة بحضور هشام العزب ممثلا عن إنبى بجانب ممثل عن النادى الأهلى وممثل عن ملعب بتروسبورت، تمهيدا لخوض مباراة الخميس المقبل بين الفريقان على ملعب بتروسبورت ضمن مؤجلات الأسبوع 30 بالدورى.