سوبر كورة.. زيمبابوى تستدعى 34 لاعبا لمواجهة الفراعنة بافتتاح أمم أفريقيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الفنى لمنتخب موزمبيق قائمته الأولية التى مقررًا لها أن تشارك فى بطولة كأس الأمم الأفريقية المقبلة. لمعرفة التفاصيل الكاملة عن قائمة منافس مصر اضغط هنا..

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