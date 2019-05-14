شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب غينيا يصل القاهرة 4 يونيو لمواجهة مصر ودياً يوم 16 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصل بعثة منتخب غينيا إلى القاهرة يوم 4 يونيو لمواجهة مصر وديا يوم 16 من نفس الشهر باستاد برج العرب فى إطار إعداد الفراعنة لأمم أفريقيا.
تنطلق بطولة امم أفريقيا فى الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبلين وتلعب مصر في المجموعة الأولى مع كلاً من : الكونغو وأوغندا وزيمبابوى.
من المقرر أن يقيم منتخب غينيا معسكر فى القاهرة لمدة 7 أيام ثم السفر إلى الإسكندرية يوم 11يونيو لمواجهة الفراعنة يوم 16.
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