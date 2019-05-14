شكرا لقرائتكم خبر عن "الكورة فى ملعبك".. سر ضرب الصقر أحمد حسن لـ حازم إمام بالكوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحل أحمد حسن، لاعب المنتخب الوطنى الأسبق، ضيفًا على حلقة جديدة من برنامج الكورة فى ملعبك عبر موقع سوبر كورة، للحديث عن الجانب الاجتماعي فى حياة صقر الملاعب المصرية الذى يحمل العديد من الكواليس والأسرار. أحمد حسن كشف العديد من الكواليس خلال استضافته ببرنامج الكورة فى ملعبك أبرزها كواليس ضربه حازم إمام نجم الزمالك الأسبق بالكوع فى وقت سابق. لمشاهدة الحلقة كاملة اضغط هنا..

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