شكرا لقرائتكم خبر عن صدقى وغالى يجتمعان بلاعبى الجونة لعلاج أخطاء الدفاع بعد أزمة الـ50 هدفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد حمادة صدقى المدير الفنى لفريق الجونة برفقة حسام غالى مدير الكرة جلسة مع لاعبى الفريق لشرح كيفية حل الأزمة الدفاعية التى ظهرت خلال المباريات الأخيرة فى بطولة الدورى الممتاز .

وتلقت شباك الجونة 50 هدفا هذا الموسم حتى الآن ليحتل المركز الثانى في قائمة الفرق الأكثر استقبالا للأهداف بعد الاتحاد السكندري ( 51 هدفاً) وهو ما جعل صدقي وغالي يجتمعان بلاعبي الفريق خاصة خط الدفاع لإيجاد حل لهذه الأزمة الخطيرة.

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ويلاقى فريق الجونة نظيرة الزمالك ضمن مباريات الجولة الـ33 فى بطولة الدورى الممتاز والتى تم تأجليها من قبل لجنة المسابقات لخوض الفريق الأبيض نهائى بطولة الكونفدرالية الأفريقية .

ويحتل فريق الجونة المركز الثانى عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز بعد حصد 36 نقطة .