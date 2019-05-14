شكرا لقرائتكم خبر عن إنفو "سوبر كورة".. الزمالك يفقد 8 نقاط بعد فرجانى ساسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عانى نادي الزمالك، بشدة منذ غياب التونسى فرجانى ساسى، عن المباريات بسبب الإصابة ويرصد "سوبر كورة" فى إنفو جراف نتائج مباريات الأبيض فى غياب لاعب الوسط التونسى، والتى شهدت معاناة كبيرة للأبيض. لمشاهدة الإنفو جراف اضغط هنا..

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