شكرا لقرائتكم خبر عن قبل لقاء بيراميدز ودجلة..دياز لا يعرف الخسارة أمام الأجانب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحل وادى دجلة ضيفًا على بيراميدز، فى المباراة المقرر إقامتها فى العاشرة مساء اليوم، الثلاثاء، على ستاد الدفاع الجوى، فى إطار الجولة الـ 32 بالدورى الممتاز.

ويدخل نادى بيراميدز اللقاء تحت القيادة الفنية لرامون دياز محتلاً المركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى العام برصيد 65 نقطة وبفارق نقطة واحدة فقط عن الزمالك صاحب المركز الثانى، وذلك بعد أن خاض بيراميدز 32 مباراة فاز فى 18، وتعادل فى 11 وتلقى الهزيمة مرتين.

على الجانب الآخر يدخل وادى دجلة اللقاء تحت قيادة اليونانى تاكيس جونيس محتلاً المركز الـ13 بجدول ترتيب المسابقة برصيد 35 نقطة، بعد أن خاض 31 مباراة فاز فى 9 مباريات وتعادل فى 8 وتلقى الخسارة فى 14 لقاء آخر.

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بيراميدز الأقوى هجومًا ودجلة رابع أضعف دفاع

بيراميدز صاحب الأرض الأقوى هجومًا فى الدورى حتى الأن برصيد 57 هدف، فى حين إن دجلة رابع أضعف دفاع بعد أن استقبلت شباكه 44 هدف.

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الفريقان يتشابهان فى عدم الفوز فى أخر مواجهتين

بيراميدز تعادل مع المقاصة 1/1 فى الجولة 31، وتعادل أمام المصرى فى المباراة الماضية بنفس النتيجة فى اللقاء المؤجل من الجولة 30.

دجلة تعادل أمام المصرى سلبيًا فى الجولة 31، ثم خسر من الزمالك بنتيجة 2/1 فى اللقاء الماضى المؤجلة من الجولة 29.

تساوى هدافى الفريقين

البوركينى إيريك تراورى لاعب بيراميدز أحرز 10 أهداف حتى الأن.

السنغالى إبراهيما نداى لاعب وادى دجلة أحرز 10 أهداف حتى الأنز.

دياز لا يعرف الخسارة أمام المدربين الأجانب

الأرجنتينى رامون دياز المدير الفنى لبيراميدز، لا يعرف الخسارة أمام المدربين الأجانب، وتفوق دياز فى الثلاث مواجهات الماضية أمام الأجانب، وكان أولها بالفوز على الإسماعيلى بقيادة البلجيكى سيدومير يانوفيسكى بنتيجة 3/1، وفاز على الأهلى بقيادة الأوروجويانى مارتن لاسارتى بنتيجة 1/ 0، وكرر الفوز على الزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس، بنفس النتيجة.