اخبار الرياضه

عمرو جمال يتعافى من إصابة الأمامية ويشارك فى مران الأهلى

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو جمال يتعافى من إصابة الأمامية ويشارك فى مران الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتظم عمرو جمال، مهاجم الأهلي، فى التدريبات الجماعية للفريق المقامة حالياً على ملعب التتش بالجزيرة، حيث شارك فى تدريبات الفريق للمرة الأولى بعد اجتيازه المرحلة الأخيرة للتأهيل من الإصابة والتى خضع لها مؤخرًا.

وكان جمال يعانى من شد فى العضلة الأمامية أبعده عن المشاركة فى التدريبات الجماعية والمباريات خلال الفترة الماضية.

ويستعد الأهلى لمواجهة إنبي فى العاشرة من مساء الخميس على ملعب بتروسبورت ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عمرو جمال يتعافى من إصابة الأمامية ويشارك فى مران الأهلى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا