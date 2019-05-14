شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو جمال يتعافى من إصابة الأمامية ويشارك فى مران الأهلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتظم عمرو جمال، مهاجم الأهلي، فى التدريبات الجماعية للفريق المقامة حالياً على ملعب التتش بالجزيرة، حيث شارك فى تدريبات الفريق للمرة الأولى بعد اجتيازه المرحلة الأخيرة للتأهيل من الإصابة والتى خضع لها مؤخرًا.
وكان جمال يعانى من شد فى العضلة الأمامية أبعده عن المشاركة فى التدريبات الجماعية والمباريات خلال الفترة الماضية.
ويستعد الأهلى لمواجهة إنبي فى العاشرة من مساء الخميس على ملعب بتروسبورت ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.
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