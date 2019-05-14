مروان الشوربجى يتأهل إلى نصف نهائى بطولة ويمبلدون للاسكواش

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهل البطل المصرى مروان الشوربجى إلى الدور نصف النهائى ببطولة ويمبلدون المفتوحة للاسكواش والتى تستضيفها بريطانيا حتى السادس عشر من مايو الجارى. Advertisements وفاز الشوربجى على منافسه الفرنسى باتيستى ماسوتى بثلاثة أشواط مقابل شوطين فى مباراة ماراثونية امتدت ل 56 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-13, 11-7, 7-11, 11-4, 11-6. وتصنف بطولة ويمبلدون بفئة البطولات البرونزية فى تصنيف الاتحاد الدولى للاسكواش PSA حيث تقدر القيمة المادية لجوائزها بحوالى 50 ألف دولار.

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