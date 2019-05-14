شكرا لقرائتكم خبر عن أجيرى يشاهد مباراة بيراميدز ودجلة من مقصورة الدفاع الجوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص المكسيكى خفيير أجيرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى، على التواجد فى مقصورة ستاد الدفاع الجوى، لمشاهدة مباراة بيراميدز و وادى دجلة، التى تجمعهما حاليًا، فى إطار الجولة الـ 32 بالدورى الممتاز.

وتقدم وادى دجلة على بيراميدز بهدف أحرزه محمد هلال فى الدقيقة 9 من عمر اللقاء.

وضم تشكيل بيراميدز كلاً من.. فى حراسة المرمى: المهدى سليمان، فى الدفاع: عمر جابر - على جبر - عمر الميدانى - رجب بكار، فى الوسط: نبيل دونجا - إيريك تراورى - محمد مجدى قفشة - عبد الله السعيد، فى الهجوم: كينو - عمر خربين.

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وضم تشكيل دجلة كلاً من.. فى حراسة المرمى: محمد عبد المنصف، فى الدفاع: إسحاقو يعقوبو - خالد رضا - محمود مرعى - محمد عادل جمعة، فى الوسط: أحمد سعيد - بوزاس فاسيلوس - محمد عبد العاطى - إبراهيما نداى، فى الهجوم: محمد هلال - أحمد حسن.

ويدخل بيراميدز اللقاء محتلاً المركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى العام برصيد 65 نقطة وبفارق نقطة واحدة فقط عن الزمالك صاحب المركز الثانى، وذلك بعد أن خاض بيراميدز 32 مباراة فاز فى 18، وتعادل فى 11 وتلقى الهزيمة مرتين.

على الجانب الآخر يدخل وادى دجلة اللقاء محتلاً المركز الـ13 بجدول ترتيب المسابقة برصيد 35 نقطة، بعد أن خاض 31 مباراة فاز فى 9 مباريات وتعادل فى 8 وتلقى الخسارة فى 14 لقاء آخر.