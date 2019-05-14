اخبار لا تفوتك اليوم الثلاثاء 14/5/2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الثلاثاء 14/5/2019، العديد من الأخبار الرياضية الهامة والتى نرصد أهم الأخبار فى السطور القادمة ..
لاسارتى يجتمع بظهير الأهلى قبل مواجهة إنبى.. اعرف التفاصيل
عقد مارتن لاسارتى المدير الفنى للأهلى مؤخراً جلسة مع محمد هانى ظهير أيمن الفريق أكد له خلال الجلسة أن استبعاده من مباريات الفريق الفترة الماضية لا يُقلل من قيمته ولا من إمكانياته الفنية.
يتوجه غدًا الأربعاء، أيمن حافظ المنسق العام لفريق الزمالك، برفقة محمد بدر المسئول المالي بالقلعة البيضاء، إلى المغرب، من أجل إنهاء كافة الترتيبات المتعلقة باستقبال بعثة الفارس الأبيض.
أخطر اتحاد الكرة، النادى الأهلى بمخاطبة الجهات الأمنية بطلب القلعة الحمراء، بنقل مباراة الفريق أمام إنبى بعد غد فى الدورى من بتروسبورت إلى برج العرب.
أكد عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادى إنبى أن الاجتماع الأمنى الخاص بمباراة فريقه أمام الأهلى تم عقده منذ قليل فى مديرية أمن القاهرة بحضور هشام العزب ممثلا عن إنبى بجانب ممثل عن النادى الأهلى وممثل عن ملعب بتروسبورت، تمهيدا لخوض مباراة الخميس المقبل بين الفريقان على ملعب بتروسبورت ضمن مؤجلات الأسبوع 30 بالدورى.
يبدأ الجهاز الفنى لطلائع الجيش بقيادة البلجيكى لوك ايميل حسم ملف اللاعبين المعارين من الزمالك بعد مباراة الاتحاد السكندرى المقبلة تمهيداً لحسم موقفهم سواء بالبقاء أو البحث عن بدائل فى حالة رغبة القلعة البيضاء فى عودة أحدهم .
عقد محمود الخطيب، رئيس النادى الاهلى اجتماعًا، مساء اليوم، الثلاثاء، مع عمرو أنور، المدير الفنى لفريق الشباب مواليد 97، لمناقشة التقرير الخاص بالفريق بعد نهاية الموسم، والذى توج بلقب بطولة دورى الجمهورية للشباب.
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