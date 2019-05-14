شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الظاهر السقا عن إيريك تراورى: "تسلم العين اللي جابته" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد عبد الظاهر السقا، نجم منتخب مصر السابق، بالبوركينى إيريك تراورى صانع ألعاب بيراميدز، مؤكدًا أنه لاعب على أعلى مستوى، ويمتلك إمكانيات كبيرة جدًا، وظهر ذلك بوضوح فى الفترة الحالية.

وأضاف السقا فى تصريحاته عبر شاشة "ON Sport" أن إيريك تراورى لاعب "اكتشاف"، ويجب الإشادة بمن رشحه للانضمام لصفوف بيراميدز خاصة أن اللاعب كان مختفيا بعض الشيء أثناء وجوده بالمقاصة، لكنه أثر بالسلب بعد رحيله، وأثر بالإيجاب فى فريق بيراميدز.

قال نجم الفراعنة السابق: "تسلم العين اللى جابت اللاعب ده، ومش كتير عليه 3 ملايين يورو، وفى وقت قصير جدًا نجح فى إحراز 10 أهداف رغم إنه لم يشارك فى جميع المباريات مع فريقه، لكن تكوينة فريق بيراميدز تساعده على التألق".

ويواجه بيراميدز نظيره وادى دجلة، فى العاشرة مساءً، على استاد الدفاع الجوى، فى إطار الجولة الـ 32 بالدورى الممتاز.

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وضم تشكيل بيراميدز كلاً من.. فى حراسة المرمى: المهدى سليمان، فى الدفاع: عمر جابر - على جبر - عمر الميدانى - رجب بكار، فى الوسط: نبيل دونجا - إيريك تراورى - محمد مجدى قفشة - عبد الله السعيد، فى الهجوم: كينو - عمر خربين.

وضم تشكيل دجلة كلاً من.. فى حراسة المرمى: محمد عبد المنصف، فى الدفاع: إسحاقو يعقوبو - خالد رضا - محمود مرعى - محمد عادل جمعة، فى الوسط: أحمد سعيد - بوزاس فاسيلوس - محمد عبد العاطى - إبراهيما نداى، فى الهجوم: محمد هلال - أحمد حسن.

ويدخل بيراميدز اللقاء محتلاً المركز الثالث فى جدول ترتيب الدورى العام برصيد 65 نقطة وبفارق نقطة واحدة فقط عن الزمالك صاحب المركز الثانى، وذلك بعد أن خاض بيراميدز 32 مباراة فاز فى 18، وتعادل فى 11 وتلقى الهزيمة مرتين.

على الجانب الآخر يدخل وادى دجلة اللقاء محتلاً المركز الـ13 بجدول ترتيب المسابقة برصيد 35 نقطة، بعد أن خاض 31 مباراة فاز فى 9 مباريات وتعادل فى 8 وتلقى الخسارة فى 14 لقاء آخر.