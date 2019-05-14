مبالغ ضخمة من اجل الانتقالات الصيفية لعام 2019

عمالقة أوروبا يدخلون الصراع مبكرا عقب الانتهاء من البطولات المحلية والقارية، لتعزيز صفوفهم استعدادا لانطلاق الموسم الجديد، وسيكون ريال مدريد صاحب الرهان في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بعدما قدم موسما الأكثر سواءا وخروجه بلا أي لقب بعد تناوب 3 مدربين على تدريبه آخرهم زين الدين زيدان، لكن دون أي إضافة.

العديد من الأندية الكبرى في أوروبا ضخ أموالا ضخمة من أجل التعاقد مع العديد من النجوم لتدعيم صفوفهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

Advertisements

وتوقعت صحيفة “آس” الإسبانية في الوقت نفسه أن الصيف المقبل قد يشهد اتمام أبرام 10 صفقات فقط مقابل مليار يورو، حيث يصل سعر كل لاعب منهم لحوالي 100 مليون وهم:

فيليب كوتينيو – برشلونة ، أنطوان جريزمان – أتلتيكو مدريد ، جادون سانشو – بوروسيا دورتموند ، باولو ديبالا – يوفنتوس ، إيدين هازارد – تشيلسي ، بول بوجبا – مانشستر يونايتد ، إيسكو – ريال مدريد ، كريستيان إريكسن – توتنهام هوتسبير ، جواو فيليكس – بنفيكا.