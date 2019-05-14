رسميا.. جريزمان يعلن رحيله عن أتلتيكو مدريد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن الفرنسي أنطوان جريزمان، نجم أتلتيكو مدريد الإسباني، رحيله عن صفوف الروخي بلانكوس بعد نهاية الموسم الجاري (2018-2019)، دون أن يحدد وجهته المقبلة.

وقال جريزمان، في فيديو نشره الموقع الرسمي لأتلتيكو مدريد اليوم الثلاثاء، إنه يشكر المشجعين على الحب الذي أظهروه خلال الخمسة أعوام الذي قضاهم مع الفريق.

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وأضاف صاحب الـ28 عامًا: "أحد الأسباب التي دفعتني لاتخاذ هذا القرار الصعب هو رغبتي في خوض تحديات أخرى جديدة، هذا ما أريد تحقيقه في الوقت الحالي".

وتبلغ قيمة الشرط الجزائي في عقد جريزمان 200 مليون يورو في الفترة الحالية بعدما مدد عقده مع النادي الصيف الماضي، ولكن سيقل المبلغ إلى 120 مليون يورو بداية من يوليو المقبل.

يذكر أن بطل العالم مع منتخب فرنسا 2018 ارتبط اسمه بالانتقال إلى صفوف برشلونة الإسباني خلال الميركاتو الصيفي المقبل، بعدما كان قريبا من البارسا قبل الموسم الجاري.