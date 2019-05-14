بالفيديو.. رئيس بركان ردًا على هجوم رئيس الزمالك: فليرى كيف تأهل للنهائي أولا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

رد فوزي لقجع، رئيس نادي نهضة بركان المغربي، على الاتهامات التي وجهها إليه رئيس الزمالك، مؤكدا استعداد الفريق البركاني للانسحاب من المباراة النهائية للكونفدرالية أمام الأبيض، المقرر لها يوم الأحد المقبل.

وقال لقجع، في تصريحات لموقع "آشكاين" المغربي: "لم أكن أرغب في الخوض في هذا الأمر، لكني سأتحدث عنه للرد على سؤالكم، لم يسبق لي أن التقيت برئيس الزمالك في يوم من الأيام ولا أعتقد أنه يعرفني".

وأضاف: "حدث بيننا اتصال واحد في السابق، بشأن السماح باللاعب المغربي خالد بوطيب للمغادرة إلى مصر في شهر مارس للالتحاق بفريق الزمالك، وكان ردي واضحا وقاطعا حيث رفضت الأمر باحترافية".

وأكمل: "بصفتي رئيسا للفريق ورئيسا للجامعة الملكية لكرة القدم، سأنسحب من النهائي وأن يواجه الزمالك نظيره الصفاقسي إذا ثبت وجود أي شك في الأهداف التي سجلها الفريق على نظيره التونسي في نصف النهائي".

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وأوضح: "لكن لمن يريد أن يعطينا الدروس لا يجب عليه أن يقبل الأخطاء التي تسمح بكرات تعدت خط المرمى بالأمتار، وبفضل هذه الأخطاء تأهل إلى المباراة النهائية".

وأكمل: "أنا من طالبت بتطبيق تقنية الفيديو بصورة شاملة على كل اللقاءات الرسمية في المسابقات الإفريقية سواء بالمنتخبات الوطنية أو الأندية، وما زلت أقول له ولغيره أنني من وراء استعمال الـVAR في نهائي الكونفدرالية".

وتابع ردًا على رئيس الزمالك: "لن أقبل التهديد، ممارسة الضغوطات النفسية على المنافسين لم تعد كما كانت، وأنصحه بتطوير أساليبه ليتناسب مع مكانة الزمالك، النادي العربي العريق".

وأتم رئيس نهضة بركان قائلا: "فيما يخص الحفاوة، مرحبًا بالجمهور المصري العربي الشقيق في بلده الثاني، سيكون في ضيافة أهل بركان، ستكون مباراة كرة قدم بين الفريقين وسأكون أول من يهنئ الفائز بكأس الكونفدرالية".