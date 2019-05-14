لحظة بلحظة.. بيراميدز 0 - 1 وادي دجلة..إلغاء هدف ثاني

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام تابعوا معنا تغطية لحظة بلحظة لأحداث مباراة بيراميدز ونظيره وادي دجلة في العاشرة من مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الأسبوع الـ 32 من بطولة الدوري.

ويدخل بيراميدز اللقاء وفي جعبته 65 نقطة بالمركز الثالث بجدول ترتيب الدوري بفارق نقطة عن الزمالك الوصيف، بينما يحتل وادي دجلة المركز الـ 13 برصيد 35 نقطة.

وجاء تشكيل بيراميدز الذي أعلنه مديره الفني كالتالي: مهدي سليمان، عمر جابر، عمرو ميداني، علي جبر، رجب بكار، نبيل عماد "دونجا"، إيريك تراوري، عبدالله السعيد، محمد مجدي "أفشة"، كينو، عمر خربين.

تشكيل وادي دجلة: محمد عبدالمنصف، أسامة العزب، محمود مرعي، خالد رضا، يعقوبو، عبدالعاطي، بوزاس، أحمد سعيد، محمد هلال، إبراهيما نيداي، أحمد حسن.

وانتظروا تغطية لحظة بلحظة للمباراة فور بدايتها:

مع الدقيقة العاشرة وصلت الكرة على يسار الملعب لإبراهيما نداي لاعب دجلة الذي أرسلها بينية لمحمد هلال مُسجلاً الهدف الأول لدجلة.

وفي الدقيقة 15 ألغى الحكم هدفًا لوادي دجلة سجله محمد هلال بداعي التسلسل.

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وفي الدقيقة 19: إبراهيما داي نطلق من يسار الملعب ويصوب صاروخية تعلوا مرمى بيراميدز.

وفي الدقيقة 23: محمد هلال كاد يُسجل الهدف الثاني لدجلة ولكن المهدي سليمان أخرج الكرة لرمية تماس تم تنفيذها قبل أن يُخرجها دفاع بيراميدز.

وفي الدقيقة 24: هجمة خطرة لدجلة وصلت لإبراهيما نداي الذي حاول تصويبها بطريقة "اللوب" أعلى المهدي سليمان ولكن حارس بيراميدز أمسك بها.

وفي الدقيقة 36: العارضة تحرم دجلة من الهدف الثاني حتى بعدما ارتدت الكرة لمحمد هلال صوبها بجوار القائم.

مرور 40 دقيقة من عمر الشوط الأول ولازال دجلة متقدم بهدف نظيف ويسيطر على مجريات اللقاء.

سيطرة خطرة لوادي دجلة في أخر 5 دقائق من عمر الشوط الأول ولكن دون فاعلية.

الحكم يُطلق صافرة انتهاء الشوط الأول.. تابعوا معنا تغطية لحظة بلحظة لأحداث الشوط الثاني فور بدايته: