التشكيل.. سليمان أساسيًا مع بيراميدز.. وثلاثي هجومي لدجلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن الجهاز الفني لفريقي بيراميدز ووادي دجلة تشكيل الفريقين للمباراة المقرر إقامتها في العاشرة مساءً على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الأسبوع الـ32 من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل بيراميدز المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 65 نقطة، بينما يأتي وادي دجلة في المركز الـ13 برصيد 35 نقطة.

تشكيل بيراميدز: مهدي سليمان، عمر جابر، عمرو ميداني، علي جبر، رجب بكار، نبيل عماد "دونجا"، إيريك تراوري، عبدالله السعيد، محمد مجدي "أفشة"، كينو، عمر خربين.

تشكيل وادي دجلة: محمد عبدالمنصف، أسامة العزب، محمود مرعي، خالد رضا، إسحاقو يعقوبو، عبدالعاطي، بوزاس فاسيليس، أحمد سعيد، محمد هلال، إبراهيما نداي، أحمد حسن.