أجايي في الانتظار.. نيجيريا تعلن قائمتها لكأس الأمم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أعلن جيرنو روهر المدير الفني لمنتخب نيجيريا عن قائمة فريقه لخوض منافسات كأس أمم أفريقيا 2019 التي ستقام في مصر، حيث قام باستدعاء 25 لاعبًا بالإضافة إلى ستة لاعبين تحت الانتظار.

ووفقًا لما نشره الحساب الرسمي للاتحاد النيجيري لكرة القدم عبر موقع تويتر للتواصل الإجتماعي، فإن جونيور أجايي لاعب الأهلي المصري يتواجد في قائمة الانتظار.

ومن المقرر أن يتم تخفيض القائمة إلى 23 لاعبًا سيكونون القوام النهائي للفريق في منافسات البطولة، حيث سيتم إقصاء لاعبيّن من القائمة المستدعاة مع التغاضي عن ستة آخرين.

وضمت القائمة كلًا من:

Advertisements

حراسة المرمى: أوزوهو، إزينوا، أكبيجي.

خط الدفاع: أينا، شيهو، أوازيم، إكونج، بالوجن، أوميرو، كولينز، سيمي أجايي.

خط الوسط: ميكيل، نديدي، إيتيبو، أوجو.

خط الهجوم: أحمد موسى، أوسمين، سيمون موسيس، إيجالو، أونيكورو، كالو، أواتشو، إيهانتشو، شيكويزي.

الانتظار: أفيلوخاي، إدوا، أوزرنوافور، أجو، جونيور أجايي، إيتوين.