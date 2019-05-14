المنتخب لمصراوي: تأخر صلاح والنني لا يشغلنا.. نركز أكثر على المحليين حاليًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء علي جوهر:

أكد خافيير جوري، المدرب المساعد لمنتخب مصر، أن تأخر الثنائي الدولي محمد صلاح ومحمد النني عن معسكر الفراعنة لا يشغل بال الجهاز الفني، مشيرًا إلى أن التركيز سينصب على اللاعبين المحليين.

ويقود صلاح فريقه ليفربول في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام توتنهام يوم 1 يونيو المقبل، على أن يخوض النني نهائي الدوري الأوروبي مع آرسنال أمام تشيلسي يوم 29 مايو الجاري.

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وقال جوري، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "تأخر صلاح والنني عن المعسكر لا يشغل تفكيرنا، فالأهم هم اللاعبون المحليون لأنهم سيكونون مجهدين بسبب تلاحم مباريات الدوري المصري هذا الموسم".

وأضاف: "أهم شيء بالنسبة لنا هم لاعبو الدوري، إذا شعروا بالثقة والتحفيز سنستطيع تحقيق نتائج إيجابية، هدفنا هو منحهم الثقة بالنفس والوعي التكتيكي وعقلية الفوز".

وينطلق معسكر المنتخب يوم 3 يونيو المقبل استعدادًا لكأس الأمم الإفريقية التي تنطلق يوم 21 من الشهر نفسه، وسيخوض الفراعنة مباراتين وديتين أمام تنزانيا وغينيا يومي 13 و 16 على ملعب برج العرب.