حجازي والمحمدي أساسيان في صدامهما نحو الصعود للبريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

ظهر الثنائي المصري أحمد المحمدي وأحمد حجازي لاعبا أستون فيلا ووست برومتش ألبيون، في تشكيلي الفريقين بالمواجهة التي تجمعهما مساء اليوم، الثلاثاء، في دورة التأهل للموسم المقبل من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام مباراة اليوم بين أستون فيلا ووست برومتش ألبيون على ملعب ذا هاوثورنس معقل نادي وست برومتش، بعدما لعبا قبل عدة أيام في مواجهة الذهاب والتي انتهت بتفوق أستون فيلا على ملعبه بهدفين لواحد.

ومن المقرر أن يتأهل الفائز من تلك المباراة لخوض مباراة ضد الفريق الصاعد من بين ليدز يونايتد وديربي كاونتي على ملعب ويمبلي، لتحديد المتأهل الثالث للبريميرليج.

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وسبق لناديي نورويتش سيتي وشيفيلد يونايتد أن حسما بطاقتي التأهل المباشرتين إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، لتتبقى بطاقة واحدة يتصارع عليها أربعة أندية.

ويتكون تشكيل الفريقين من:

وست برومتش: جونستون، هولجات، داوسون، حجازي، بارتلي، جيبس، جوهانسين، برنت، فيليبس، مرفي، رودريجيز.

أستون فيلا: ستير، المحمدي، تانزيبي، مينجز، تايلور، هوريهان، ماكجن، جريليش، جرين، الغازي، أبراهام.