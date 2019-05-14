سيرينا وليامز تنسحب من بطولة روما

انسحبت سيرينا وليامز، اليوم الثلاثاء، من بطولة إيطاليا المفتوحة للتنس بسبب إصابة في الركبة، وهو ما يلقي بظلال من الشك إزاء قدرة اللاعبة الأمريكية على المشاركة في فرنسا المفتوحة التي ستنطلق في وقت لاحق هذا الشهر.
كان من المقرر أن تواجه سيرينا (37 عاماً)، شقيقتها فينوس في مباراة مرتقبة في الدور الثاني من البطولة، لكن فينوس شقت طريقها إلى الدور الثالث دون مواجهة شقيقتها.
وعانت سيرينا التي حصدت 23 لقباً في فردي السيدات بالبطولات الأربع الكبرى، من الإصابة خلال العام، وأكملت مباراتين فقط منذ تأهلها لدور ربع النهائي في أستراليا المفتوحة.
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