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الهلال والشباب.. موعد المباراة والقنوات الناقلة

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تقام مواجهة الحسم في الدوري السعودي للمحترفين يوم الخميس 16 مايو 2019، والتي ستضمن مباراة الهلال والشباب، ويسعى "الزعيم" إلى تحقيق الفوز وانتظار تعثر النصر الذي سيواجه الباطن.

يأتي النصر في صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 67

نقطة، فيما يأتي الهلال في المركز الثاني بـ66 نقطة، أما الشباب فيأتي في المركز الثالث بـ54 نقطة.

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موعد مباراة الهلال ضد الشباب في الدوري السعودي

تذاع المباراة في تمام الساعة 21:30 بتوقيت القاهرة، 22:30 بتوقيت مكة المكرمة، 19:30 بتوقيت جرينتش.

قنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد الشباب في الدوري السعودي

تذاع المباراة على قناة KSA sports

ملعب مباراة الهلال ضد الشباب في الدوري السعودي

تقام المباراة في ستاد جامعة الملك سعود 

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