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الخطيب يعقد جلسة مع عمرو أنور لمناقشة تقرير فريق شباب الأهلي

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عقد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي والمفوض بشئون كرة القدم، اجتماعًا، مساء اليوم، مع عمرو أنور، المدير الفني لفريق الشباب مواليد 97، لمناقشة التقرير الخاص بالفريق بعد نهاية الموسم، والذي توج بلقب بطولة دوري الجمهورية للشباب.

وناقش الكابتن الخطيب الإيجابيات والسلبيات التي تتعلق

بتقرير المدير الفني عن الموسم المنقضي، وأبرز العقبات التي واجهت الفريق خلال مشواره، إلى جانب الاستماع إلى مقترحاته بخصوص تطوير كافة النواحي الخاصة بالجهاز الفني واللاعبين للمرحلة المقبلة.

وقدم عمرو أنور، خلال الاجتماع، تقريرًا

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شاملًا إلى رئيس الأهلي عن أبرز العناصر الموجودة بالفريق، وتقييمًا شاملًا لكافة عناصر الفريق، إلى جانب استعراض ما أسفر عنه التواصل مع الجهاز الفني للفريق الأول للكرة خلال الفترة الماضية بخصوص فريق الشباب.

تأتي هذه الاجتماعات التي يعقدها الكابتن الخطيب من أجل النهوض بقطاع الناشئين بشكل عام، والاهتمام بفريق الشباب باعتباره أحد الموارد الأساسية لتدعيم الفريق الأول

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