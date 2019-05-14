غداً .. انعقاد الاجتماع الأمني لمباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي

تعقد مديرية أمن الإسكندرية، الاجتماع الأمني لمباراة الزمالك ونهضة بركان المغربي، بإياب نهائي الكونفيدرالية، غدا الأربعاء. ويعقد الاجتماع في تمام الثانية والنصف عصرا، ويحضره عامر حسين رئيس لجنة المسابقات باتحاد الكرة، ممثلا عن الجبلاية. ويناقش الاجتماع الاعداد النهائية للجماهير المسموح لها بالحضور بجانب الاتفاق على عدد من الترتيبات الخاصة باللقاء.

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