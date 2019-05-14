أحمد ناجي يتواجد في ملعب مباراة بيراميدز ووادي دجلة

حرص أحمد ناجي مدرب حراس المرمي بالمنتخب المصري، على التواجد في مباراة بيراميدز ووداي دجلة لمتابعة حارسي الفريقين.

ويواجه بيراميدز نظيره وادي دجلة، في تمام العاشرة مساء اليوم، من منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الممتاز.

ويتواجد ناجي في مدرجات ملعب الدفاع الجوي لمتابعة حارسي بيراميدز ووادي دجلة قبل انطلاق كأس أمم إفريقيا التي تبدأ يوم 21 يونيو المقبل.