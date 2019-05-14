انتقل المالي ساليف كوليبالي مداف الأهلي السابق إلى نادي الرجاء البيضاوي المغربي. وأعلن الرجاء البيضاوي بقيادة مديره الفني باتريس كارتيرون إتمام تعاقده مع المدافع المالي دون أن يفصح عن تفاصيل أخري. وبذلك أصبحت ثالث تجربة للمدافع المالي تحت Advertisements القيادة النفية لباتريس كارتيرون المدير الفني للرجاء الحالي. القيادة النفية لباتريس كارتيرون المدير الفني للرجاء الحالي. ولعب كوليبالي تحت قيادة كارتيرون أثناء حقبته التدربيبية لنادي مازيمبي الكونغولي، قبل أن يتولي المدرب الفرنسي تدريب الأهلي في صيف 2018 ويصطحب اللاعب معه في ليكون لاعبًا في صفوف الأهلي. لكن كوليبالي لم يستمر طويلًا في صفوف الأهلي، إذ تواجد لمدة ستة أشهر فقط شارك خلال تلك الفترة في 22 مباراة ونجح في تسجيل 3 أهداف، قبل أن يرحل في يناير الماضي بعدما فسخ عقده بالتراضي مع الأهلي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرجاء المغربي يضم ساليف كوليبالي مدافع الأهلي السابق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.