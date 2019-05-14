غدًا.. انطلاق بطولة العالم للتايكوندو بمدينة مانشستر بمشاركة 8 مصريين

تنطلق غدًا الأربعاء، منافسات بطولة العالم للتايكوندو، في مدينة مانشستر الإنجليزية، حيث تشارك مصر في البطولة بـ8 لاعبين يتقدمهم بطلينا العالميين سيف عيسى وهداية ملاك. وهذه قائمة المشاركين المصريين ومواعيد مشاركاتهم: 1. نور حسين : وزن -49 كجم ; الجمعة 17 مايو ; الجمعة 17 مايو 2. رضوى رضا : وزن -57 كجم ; الجمعة 17 مايو 3. هداية ملاك : وزن -62 كجم ; الاحد 19 مايو Advertisements 4. روان رفاعى : وزن -67 كجم ; السبت 18 مايو 5. معاذ نبيل : وزن -54 كجم ; الخميس 16 مايو 6. محمد فرج : وزن -58 كجم ; الاربعاء 15 مايو 7. عبد الرحمن وائل : وزن -68 كجم ; الخميس 16 مايو 8. سيف عيسى : وزن -74 كجم ; الجمعة 17 مايو

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