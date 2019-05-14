أعلن رامون دياز المدير الفني لبيراميدز تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة وادي دجلة، في المباراة التي تقام في تمام العاشرة مساءٍ، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الممتاز. منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الممتاز. وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي : حراسة المرمي : المهدي سليمان. Advertisements خط الدفاع : علي جبر، عمر ميداني، رجب بكار، عمر جابر. خط الوسط : إيريك تراوري، عبدالله السعيد، مجدي قفشة، نبيل دونجا. خط الهجوم : عمر خربين، كينو

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر كينو يقود هجوم بيراميدز أمام وادي دجلة بالدوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.