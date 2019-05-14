أعلن تاكيس المدير الفني لوادي دجلة تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة بيراميدز، في المباراة التي تجمعهما في تمام العاشرة مساء، ضمن الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الممتاز. الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الممتاز. وجاء تشكيل وادي دجلة على النحو التالي : حراسة المرمي : محمد عبدالمنصف. Advertisements خط الدفاع : خالد رضا، محمود مرعي، أسامة العزب، يعقوبو. خط الوسط : أحمد سعيد، عبدالعاصي، بوزاس. خط الهجوم : محمد هلال، أحمد حسن، إبراهيم نيداي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تاكيس يعلن تشكيل وادي دجلة لمواجهة بيراميدز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.