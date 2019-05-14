برنامج خاص للمقاولون العرب استعدادا لمواجهة الأهلى

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالمقاولون العرب استعداداته فى الجبل الأخضر باستئناف التدريبات الجماعية، وذلك عقب أجازة 48 ساعة منحها عماد النحاس المدير الفنى للمقاولون العرب عقب مباراة الجونة الماضية.

وفاز المقاولون العرب على نظيره الجونة بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت الجمعة الماضية، في إطار

الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الممتاز.

وقال محمد عادل المشرف على فريق الكرة بنادى المقاولون العرب أن عماد النحاس المدير الفنى للفريق وضع برنامجاً خاصاً للاعبى الفريق استعدادا لمباراة الأهلى التى تقام بين الفريقين يوم 28 مايو الجارى

ضمن منافسات الجولة 33 للدورى العام.

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وتقام تدريبات فريق المقاولون العرب فى تمام العاشرة مساء طوال شهر رمضان.

ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس بجدول مسابقة الدورى العام برصيد 47 نقطة، وذلك بفارق نقطة واحدة عن المركز الرابع حيث يحل

النادى المصرى رابعاً فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 48 نقطة.

جدير بالذكر أن مباراة الدور الأول بين فريقي الأهلى والمقاولون العرب انتهت بفوز المقاولون بهدف نظيف.