مانشستر يونايتد يستهدف لاعب ليل الفرنسي

كشفت تقرير صحفي عن اهتمامات نادي مانشستر يونايتد بضم اللاعب الإيفواري نيكولاس بيبي جناح نادي ليل الفرنسي. وذكرت صحيفة الميرور أن مسؤولي مانشستر يونايتد أبدوا إعجابهم باللاعب ولديهم استعداد لتقديم عرض ب 50 مليون يورو للتعاقد مع نيكولاس بيبي. جناح ليل شارك في 36 مباراة في مختلف المسابقات واستطاع أن يسجل 20 هدفا وقام بصناعة 12هدفا في الموسم الحالي مع فريقه.

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