رياضة | باريس سان جيرمان يخطط لضم 3 صفقات من ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باريس سان جيرمان يخطط لضم 3 صفقات من ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت صحيفة "دايلى ميل" البريطانية، أن من الممكن أن يتلقي ريال مدري الإسبانى، ، عرض مميز، خلال الفترة المقبلة لبيع ثلاثة من نجومه لباريس يان جيرمان الفرنسي.

وأشارت الصحيفة، إن باريس سان جيرمان يخطط للتعاقد مع الثلاثي "جاريث بيل وتونى كروس وإيسكو"، خلال فترة الأنتقالات الصيفية القادمة.

وأكدت الصحيفة أن النادى الباريسي يفكر بجدية فى إرسال عرض بقيمة 180 مليون باوند، لضم الثلاثى فى صفقة واحدة.

ويذكر أن النجم الويلزى جاريث بيل هو من تأكد خروجه عن النادى الملكى، بعد أن أصبح خارج حسابات المدير الفنى زين الدين زيدان لمدريد خلال الفترة السابقة.