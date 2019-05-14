اخبار الرياضه

رياضة | بث مباشر مباراة بيراميدز Pyramids ووادي دجلة Degla في بطولة الدوري (تغطية مباشرة)

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر مباراة بيراميدز Pyramids ووادي دجلة Degla في بطولة الدوري (تغطية مباشرة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلقت منذ قليل ، مباراة بيراميدز اف سي وضيفه وادي دجلة، في اللقاء المقام على ملعب الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الممتاز.

وضم تشكيل بيراميدز كلا من :-

حراسة المرمى : مهدي سليمان

خط الدفاع : رجب بكار - علي جبر - عمرو ميداني - عمر جابر

خط الوسط : نبيل عماد "دونجا" - إيريك تراوري - عبد الله السعيد - محمد مجدي "قفشة"

خط الهجوم : كينو - عمر خربين.

Advertisements

وضم تشكيل وادي دجلة كلا من :-

حراسة المرمى : محمد عبد المنصف

خط الدفاع : أسامة العزب - محمود مرعي - خالد رضا - يعقوبو

خط الوسط : محمد عببد العاطي - بوزاس - أحمد سعيد

خط الهجوم : محمد هلال - إبراهيما نداي - أحمد حسن

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا