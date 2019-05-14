رياضة | بث مباشر مباراة بيراميدز Pyramids ووادي دجلة Degla في بطولة الدوري (تغطية مباشرة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر مباراة بيراميدز Pyramids ووادي دجلة Degla في بطولة الدوري (تغطية مباشرة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وضم تشكيل بيراميدز كلا من :- حراسة المرمى : مهدي سليمان خط الدفاع : رجب بكار - علي جبر - عمرو ميداني - عمر جابر خط الوسط : نبيل عماد "دونجا" - إيريك تراوري - عبد الله السعيد - محمد مجدي "قفشة" خط الهجوم : كينو - عمر خربين. Advertisements وضم تشكيل وادي دجلة كلا من :- حراسة المرمى : محمد عبد المنصف خط الدفاع : أسامة العزب - محمود مرعي - خالد رضا - يعقوبو خط الوسط : محمد عببد العاطي - بوزاس - أحمد سعيد خط الهجوم : محمد هلال - إبراهيما نداي - أحمد حسن انطلقت منذ قليل ، مباراة بيراميدز اف سي وضيفه وادي دجلة، في اللقاء المقام على ملعب الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

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