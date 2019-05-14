رياضة | تعرف على قائمة نيجيريا لكأس الأمم الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على قائمة نيجيريا لكأس الأمم الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن دونت روهر المدير الفنى للمنتخب النيجيري، عن قائمة أولية تضم 25 لاعب، للمشاركة ببطولة كأس الأمم الإفريقية والمقرر إقامتها بمصر فى الفترة من 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل.

وأبرز اللاعبين الذى تم إنضمامهم هم :إليكس أيوبي لاعب أرسنال الإنجليزي، كيليتش إيهانتشو مهاجم ليستر سيتى الإنجليزى، چون أوبي ميكيل قائد الفريق، أحمد موسي مهاجم النصر السعودى، ويلفيرد نديدى لاغب وسط ليستر سيتى الإنجليزى.

وعلم الخليج 365 الرياضي من مصدر خاص، أن المدير الفنى للمنتخب النيجيري روهر، قد عقد جلسة خاصة مع أوبي ميكيل قائد الفريق قبل إختياره للمشاركة فى الكان، وجائت القائمة كاملة كالأتي :