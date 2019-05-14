رياضة | ميسي يدخل في نوبة حزن لهذا السبب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي يدخل في نوبة حزن لهذا السبب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الأرجنتيني ​ليونيل ميسي نجم برشلونة​ لا يشعر بالسعادة في الأيام الحالية وذلك بسبب توديع بطولة دوري أبطال أوروبا من الدور قبل النهائي على يد ليفربول.

وسلطت صحيفة ماركا الإسبانية الضوء على ردّة فعل ميسي عقب نهاية مباراة برشلونة وخيتافي الأحد الماضي في الأسبوع قبل الأخير من الدوري.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه على الرغم من فوز البلوجرانا بثلاثية نظيفة إلا أن ميسي خرج من الملعب دون أن يحيي الجماهير ولم تظهر على وجهه علامات السعادة.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن أيضًا إستياء ميسي قد يكون بسبب صافرات الإستهجان التي هاجمت بها الجماهير كلا من فيليب كوتينيو وسيرجيو بوسكيتس.