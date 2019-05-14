رياضة | صورة متداولة لكأس دوري الأمير محمد بن سلمان لنسخة 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صورة متداولة لكأس دوري الأمير محمد بن سلمان لنسخة 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تداول بعض رواد موقع التواصل الإجتماعي وتبادل التغريدات " تويتر" صورة لكأس دوري الأمير محمد بن سلمان والذي يتصارع عليه فريقي النصر والهلال.

ويتنافس النصر مع الهلال على لقب الدوري في الجولة الختامية من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان والمقرر انطلاقها الخميس المقبل.

ويسعى النصر للفوز على الباطن في اللقاء الذي يجمع الفريقين الخميس المقبل من أجل التتويج باللقب دون النظر إلى مباراة الهلال.

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ويستضيف الهلال نظيره الشباب في مواجهة صعبة على الفريقين، حيث لا يملك الزعيم سوى الفوز أملا في تعثر النصر ضد الباطن من أجل الحصول على لقب الدوري، فيما يطمح الشباب في الانتصار لتأكيد حجز مقعد مؤهل لدوري أبطال آسيا.

ويحتل النصر صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 67 نقطة، فيما يحل الهلال ثانيا برصيد 66 نقطة.

وتقام مواجهات الجولة الحاسمة في دوري المحترفين السعودي الخميس المقبل في تمام التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة، العاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.